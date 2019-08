La Central de Trabajadores de Cuba solidaria con los obreros del mundo

La Habana, Cuba. – La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) ratificó su solidaridad y apoyo a las justas causas de las luchas de la clase trabajadora del mundo, expresó en La Habana, Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la CTC, al referirse a la labor internacional de la organización.

El miembro del Buró Político señaló que esa postura está en correspondencia con la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual está respaldada con los representantes de instituciones progresistas del orbe.

Guilarte de Nacimiento apuntó que la Central de Trabajadores de Cuba y sus Sindicatos Nacionales estarán siempre al lado de los que defienden la soberanía de los pueblos Palestino, Sirio, de Irán y de Corea del Norte.

Igualmente -dijo- la CTC respalda las sistemáticas batallas de los países hermanos latinoamericanos de Venezuela, Brasil y Argentina con la convicción más profunda de que un modo mejor es posible.

