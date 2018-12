La batalla económica sigue siendo la fundamental (+Fotos)

Al intervenir hoy en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseveró que la batalla económica sigue siendo hoy la fundamental, y a la vez la más exigente.

Al referirse al desempeño económico en 2018, dijo que aunque no es el proyectado, sí tiene un mérito en medio del complejo escenario en el que se desenvolvió, unido al severo impacto del bloqueo, que recrudece su persecución financiera con la actual administración estadounidense.

Sobre el Plan para el año próximo, Díaz Canel subrayó que este se enmarca en lo que somos capaces de ingresar y pagar, y no renuncia al crecimiento.

En ese sentido, significó dos principios expresados por el General de Ejército Raúl Castro, de no gastar más de lo que ingresemos, y no asumir compromisos que no podamos cumplir.

A una planificación movilizadora, que impida el paso a la burocracia, llamó el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Remarcó la importancia de reforzar estructuras de dirección y gestión económica, y a su vez, aprovechar el talento de los académicos, de manera que trabajemos todos juntos impulsando, y no poniendo trabas a los procesos.

Díaz-Canel destacó que debemos ser más coherentes con la conceptualización del modelo económico, y lograr mayor sistematicidad en la implementación de los Lineamientos, sin dogmas y con realismo.

En la Comisión de Asuntos Económicos, insistió en la necesidad de fortalecer la empresa estatal y materializar su encadenamiento con la inversión extranjera, incrementar las exportaciones, detener la cadena de impagos, y defender la producción nacional.

A partir de la información sobre el plan y presupuesto de la economía para el venidero año, los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios, destacaron el papel fiscalizador del pueblo en su cumplimiento.

Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros, ponderó el proyecto de Constitución de la República, que establece los grados de responsabilidad a todos los niveles, en el control de los recursos.

En la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento, María del Carmen Concepción, destacó la necesidad de elevar la eficiencia y movilizar las reservas de los colectivos en aras del ahorro y la sustitución de importaciones.

La presidenta del Gobierno en el municipio de Florida, Beatriz Rodríguez, informó que el territorio puede favorecer el incremento de los rubros exportables a partir de la producción de carbón vegetal y miel de abejas.

