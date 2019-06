La ANEC en Congreso buscando soluciones

El VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, ANEC, será un momento para buscar soluciones a los problemas del país a partir de unas 400 propuestas, aseguró el presidente de esa organización, Oscar Hung.

En rueda de prensa, Hung adelantó que del 12 al 14 de junio sesionará en el Palacio de Convenciones la reunión de economistas, contadores, ingenieros, informáticos y otros profesionales vinculados al sector.

Durante esos días, de manera alterna, trabajarán tres Comisiones que abordarán, entre otros temas, la gestión del desarrollo local, los encadenamientos productivos, las inversiones y la contabilidad, los costos, las auditorías y el control.

La ANEC se enfoca en la contabilidad, la disciplina financiera e informativa, así como en la ética de economistas y contadores, temas discutidos en el Congreso anterior.

