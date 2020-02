Juventud de Villa Clara lista para retos actuales y del futuro

Santa Clara, Cuba. – Presidida por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Sucely Morfa González, primera secretaria de la UJC, tuvo lugar en Villa Clara la Asamblea XI Congreso de la UJC.organización.

La Universidad Central acogió a los delegados que evaluaron la labor de la organización juvenil a tono con los nuevos tiempos, y expresaron su compromiso de seguir defendiendo la Revolución.

Durante la Asamblea XI Congreso de la UJC en Villa Clara, el segundo secretario del Comité Central del Partido catalogó de excelente el encuentro, y aseguró que la continuidad de la generación histórica de la Revolución está en buenas manos.

Los militantes de la UJC en el territorio ratificaron a Alexis Pérez como primer secretario de la organización, y eligieron los delegados que asistirán a la magna cita de la juventud comunista.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.