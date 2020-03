Juventud comprometida con su futuro y decidida a defender su presente

La Habana, Cuba. – La UJC, organización de vanguardia, avanza en su misión de representar a toda la juventud cubana, que ya es continuidad y estamos viendo los resultados, reconoció el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura en la Asamblea Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en La Habana, la última dentro del proceso orgánico previo al XI Congreso juvenil.

Tenemos plena seguridad y confianza en el éxito y futuro de ustedes que ya es hoy, pues están mejor preparados, unidos y con los pies bien puestos en la tierra, expresó a los jóvenes Machado Ventura.

Exhortó a ser cada día mejores, visitar lugares de interés histórico y elogió el trabajo integrado de la UJC con las organizaciones estudiantiles.

Son tiempos de crear, dijo la primera secretaria de la UJC, Susely Morfa quien llamó a fortalecer unidos el combate en las redes sociales en defensa de nuestro pueblo y su Revolución.

La madurez alcanzada por la UJC le ha permitido estar a la altura para enfrentar las complejas circunstancias que hoy afronta nuestro pueblo ante el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, dijo el primer secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar.

En la Asamblea Provincial de la UJC, Torres convocó a seguir fortaleciendo el trabajo en las organizaciones de base e incrementar la presencia de los jóvenes en las tareas y proyectos que se ejecutan en la capital.

Los militantes debatieron sobre el funcionamiento de la UJC, el conocimiento de la historia, el trabajo político ideológico y el aporte al desarrollo socioeconómico y la defensa de la Patria.

También quedó conformada la nueva dirección de la UJC en La Habana y la delegación capitalina al XI Congreso, y fue elegida Ana Rosa Granda como primera secretaria del Comité Provincial.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.