Jueces habaneros debaten sobre calidad en la justicia

La Habana, Cuba.- Los resultados del trabajo del Tribunal Provincial Popular de La Habana en el 2019, fueron evaluados en el Palacio de Convenciones de la capital, reunión que centró los debates en la calidad de la justicia judicial y la ética de los profesionales del sector.

Su presidente, Yojanier Sierra, afirmó que aún cuando mucho se avanzó, persisten deficiencias en el desempeño judicial, fluctuación del personal y problemas de aseguramiento logístico, debido a las carencias vividas por nuestro país.

Expresó que durante la etapa se enfocaron en ser más justos, actuar apegado a la Constitución, y ser eficaces al impartir justicia, adecuándose a la realidad cubana.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, reconoció la ardua labor realizada por los trabajadores del sistema judicial habanero, y los exhortó a continuar mejorando la calidad en el servicio.

