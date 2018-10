Jubilados y trabajadores de industrias evocan al Che

Héroes y heroínas del trabajo, jubilados del sector industrial, directores de empresas, y dirigentes sindicales de varias provincias del país, rindieron homenaje a Ernesto Che Guevara en el Complejo Escultórico que lleva su nombre en la ciudad de Santa Clara.

En el encuentro, presidido por Omar Ruiz Martín, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, los participantes también celebraron los cinco años de constituido el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias.

Durante el acto, al que asistió Arturo Rodríguez Font, máximo dirigente sindical del gremio, se evocó al Comandante Ernesto Guevara de la Serna, quien ocupó el cargo de ministro de Industrias en los primeros años de la Revolución cubana, y se convirtió en creador de fábricas, en especial, en Santa Clara, donde fundó Planta Mecánica, la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (Inpud), así como la «Neftalí Martínez» en Sagua la Granda, y la «Heriberto Mederos» en Caibarién.

Por su parte, Yasiel Pieter Terry, miembro del secretariado de la CTC en la provincia, al dar la bienvenida a los visitantes, enalteció al cubano-argentino que predicó con su ejemplo, y fue promotor del trabajo voluntario y del movimiento innovador.

Se refirió, además, a los debates sobre el Proyecto de Constitución cubana que tienen lugar en los colectivos, donde la clase obrera junto al pueblo realiza importantes propuestas que enriquecerán la futura Carta Magna.

La comitiva recorrió el museo del Complejo Escultórico, en el que se exponen fotos y objetos personales del Guerrillero Heroico y de sus compañeros del Destacamento de Refuerzo que participaron en la epopeya de Bolivia.

Al concluir el encuentro, los visitantes partieron hacia Cienfuegos para celebrar el acto central por el quinto aniversario de la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias, y hacer el llamamiento a la Segunda Conferencia Nacional de ese sector.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.