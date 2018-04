Delegación Cubana pide explicaciones en Foro de Lima

La delegación cubana que asiste al Foro de la Sociedad Civil Hemisférica en Lima, Perú, pidió explicaciones a los organizadores acerca de la selección del vocero que representará a las 28 coaliciones presentes.

No sabemos cuál es el método de selección de los voceros, ni siquiera cómo se escogió el orden en el que intervendrán las coaliciones, dijo el coordinador del grupo cubano, Fermín Quiñones, en la apertura de los trabajos de las últimas siete agrupaciones, entre ellas la de Cuba.

La intervención de Quiñones fue respaldada por representantes de otros países, que igualmente demandaron explicaciones a los organizadores, pues hay un criterio casi unánime de rechazo a la falta de transparencia y de democracia.

Ante la insistencia cubana, los responsables del Foro de la Sociedad Civil Hemisférica solo dijeron que tomarían nota del pedido colectivo.

Edward Roberts Campbell, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, ratificó la ausencia de corrupción política en Cuba, al intervenir en el III Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas.

En representación de los cinco legislativos de la mayor de Las Antillas, el fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, afirmó que en la nación no existe esa modalidad de corrupción.

Al compartir experiencias en el enfrentamiento a la corrupción, Roberts Campbell reconoció la ocurrencia de delitos económicos asociados a la prestación de los servicios, o el desvío de mercancías del flujo comercial, aunque esto no tiene que ver con el Estado en particular.

Agregó que los directivos de los órganos estatales no son titulares de cuentas, propietarios o accionistas en las grandes empresas, e insistió en que el riesgo está en el control a la actividad económica.

Reportó desde Perú, Raúl Menchaca, enviado especial.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.