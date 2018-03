Jóvenes cubanos Pensando Américas

La Habana, Cuba. – Como parte de las actividades previas a la Cumbre de las Américas, hoy en la Universidad de La Habana se desarrollará el foro juvenil Pensando Américas, que iniciará con un homenaje al líder estudiantil Julio Antonio Mella.

La jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Unión de Jóvenes Comunistas, Gisleidy Sosa, destacó a Radio Reloj que en el encuentro sesionarán tres paneles donde debatirán sobre la participación de los jóvenes en el desarrollo socioeconómico de Cuba.

Refirió que hablarán de derechos humanos y de las conquistas sociales que disfrutamos, así como recordarán el legado de Fidel.

El aporte juvenil a la actualización de nuestro modelo y al desarrollo de la ciencia serán ejes temáticos del foro juvenil Pensando Américas, que concluirá con una declaración final, la cual servirá de guía a las posiciones que defenderán los jóvenes en la Cumbre de Perú.

