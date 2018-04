Jóvenes cubanos comienzan a actuar en Lima (+Video)

Un encuentro entre jóvenes cubanos y estudiantes de la Universidad de San Marcos tendrá lugar esta tarde en Lima, la capital de Perú y escenario de la VIII Cumbre de Las Américas.

Toca a los jóvenes comenzar las interacciones de la delegación de Cuba a los diferentes foros de la sociedad civil hemisférica, aunque el grupo tuvo su primera presencia pública recién llegado a Lima.

Directo desde el aeropuerto militar limeño, los representantes de nuestra legítima sociedad civil acudieron al Monumento a los Precursores y Próceres de la Independencia, donde colocaron una ofrenda floral en una sencilla ceremonia.

Lo hacemos con profunda gratitud hacia el pueblo peruano, por el aporte de su historia y tradiciones a la formación de la identidad latinoamericana, y por la cuota de sangre, firmeza y principios que varios de sus hijos aportaron a nuestra independencia, dijo la joven Mirtia Brossard.

Al dar la bienvenida a la delegación cubana, nuestro embajador en Perú, Sergio González, recordó la significación que tiene para los cubanos cada mes de abril, cuando se celebra el aniversario de la Victoria de Playa Girón.

Este es el mes en que se renueva cada año el triunfo de nuestro país y ahora vamos a tener otra victoria, afirmó el diplomático en referencia a la participación en los distintos foros de la sociedad civil hemisférica que sesionan desde mañana de forma paralela a la VIII Cumbre de Las Américas.

Después de recordar palabras de José Martí hace 129 años, el embajador cubano en Perú afirmó que la delegación asiste a Lima con un espíritu constructivo y de respeto, pero dispuesta a denunciar las realidades que vive Latinoamérica.

En la bienvenida actuaron la Orquesta Revé, los repentistas Héctor Gutiérrez y Aramis Padilla, y los trovadores Adrián Berazaín, Eduardo Sosa y Pepe Ordaz.

Las fuerzas populares y los movimientos de izquierda del continente preparan una masiva marcha por las calles de Lima para protestar por la presencia de Donald Trump en Perú, sede de la VIII Cumbre de Las Américas.

Este jueves será la Gran marcha continental Fuera Trump de Perú, adelantó el secretario general de la Central General de Trabajadores de ese país sudamericano, Gerónimo López, uno de los organizadores de la Cumbre de Los Pueblos que se inicia mañana en la capital peruana.

Después de denunciar la presencia en Lima de medio millar de marines armados para proteger al presidente norteamericano, López señaló que hay un sentimiento de rechazo y condena a la visita de Trump.

En contraposición, el líder sindical peruano subrayó la solidaridad con Cuba, con la que, dijo, tenemos una gran deuda moral por su permanente ayuda cuando ha sido necesario.

?

(Visited 1 times, 42 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.