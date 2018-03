Joven Club de Computación entregan reconocimiento a Raúl Castro (+Fotos)

La Habana, Cuba.- Los Joven Club de Computación y Electrónica, confirió el reconocimiento 30 Aniversario de esa Institución al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En el Palacio Central de Computación en La Habana, se efectuó la ceremonia de entrega del estímulo, con la presencia del miembro del Buró Político Miguel Diaz-Canel Bermúdez, quien destacó el aporte de los Joven Club a la informatización de la sociedad.

El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, destacó la visión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al crear los Joven Club para dar acceso a todos a las nuevas tecnologías, una quimera para los pueblos del Tercer mundo.

Miguel Diaz-Canel Bermúdez realizó un recorrido por el Palacio Central de Computación, departió con usuarios y elogió la socialización de conocimientos que se producen en esas instituciones.

Fotos tomadas de Prensa Latina

