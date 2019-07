José Antonio Echeverría: el joven revolucionario que ilumina siempre

Orgullo de Cuba es José Antonio Echeverría Bianchi, joven entusiasta y revolucionario ejemplar, al que recordamos hoy, al cumplirse el 87 aniversario de su natalicio.

Cárdenas fue la ciudad de Matanzas que lo vio nacer, el lugar desde donde salió desafiante en busca de la justicia, lo mismo en su rol de presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) que en su condición de cubano genuino.

El Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en uno de sus discusos lo ubicó en una generación de hombres leales, de patriotas enteros que no se humillarán ante nada ni ante nadie, y agregó que esa generación es la generación con que soñamos nosotros.

La muerte encontró a José Antonio en plena acción revolucionaria, cuando el 13 de marzo de 1957 formaba parte de un grupo de jóvenes que tenía como objetivo ajusticiar al tirano Fulgencio Batista. Desde entonces su espíritu de lucha acompaña al pueblo cubano, el que siempre sabrá honrar su grandeza.

La misma tierra natal,/ que conoció tu ideal/ que vio nacer tu trinchera,/ al sentir la herida artera,/ aquí, junto a la Colina,/ supo que nunca termina,/ tu camino José Antonio,/ eres patrio testimonio,/ que tras la muerte germina./

Y con esa certidumbre,/ sabemos que estás despierto,/ que tu ejemplo no está muerto,/ que vive en la muchedumbre,/ en la cepa,/ y en la lumbre,/ de jovenes por venir,/ de quienes van a existir,/ con tu ejemplo en la memoria,/ y preserverán la historia,/ pues siempre vas a vivir./

Paradigma perdurable,/ para izar por los senderos,/ con pensamientos certeros,/ tan valiente y formidable./ En tu edad incalculable,/ digno y fiel tu seguirás,/ también Cárdenas, sabrás/ que como nuestra bandera,/ José Antonio es una hoguera,/ que no se apaga jamás. (Autora: Nancy Robinson Calvet)

