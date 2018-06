Jamaica y Cuba hermanas en lucha contra el bloqueo

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra, concluye su visita oficial a Jamaica, donde se reunió con altos funcionarios del gobierno para reafirmar la solidaridad y el apoyo entre ambas naciones.

Durante su estancia en Kingston, sostuvo encuentros en la sede del Parlamento jamaicano con los presidentes de la Cámara y el Senado, Pearnel Charles y Thomas Tavares Finson.

En la reunión de este viernes, ambos líderes parlamentarios reafirmaron su solidaridad y la del pueblo y gobierno de Jamaica con la Mayor de las Antillas, en particular, en la batalla para poner fin al bloqueo que Estados Unidos impone a Cuba hace más de 50 años.

Asimismo abogaron por mantener los esfuerzos por el continuo fortalecimiento de las relaciones interparlamentarias, y al respecto Charles y Tavares Finson felicitaron a Esteban Lazo por su reelección como líder de ese órgano legislativo.

