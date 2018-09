Intercambió Díaz-Canel con universitarios pinareños

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la discusión y análisis del Proyecto de Constitución de la República de Cuba correspondiente al colectivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Hermanos Saíz de Pinar del Río.

Durante el debate, muchos de los asistentes propusieron modificaciones, adiciones, eliminaciones y aclarar dudas respecto a algunos párrafos de la futura carta magna de una nación que seguirá siendo libre e independiente.

Al respecto, el Presidente dijo que apreció como los asistentes disponían del tabloide, elemento necesario para profundizar en su contenido, el cual tergiversan los medios occidentales al decir que la futura Ley ya está elaborada.

Díaz-Canel agregó que el por ciento de participación en las reuniones a escala comunitaria, dan la medida del nivel de aceptación y la seriedad del proceso.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró en la Universidad Hermanos Saíz de Pinar del Río que el Proyecto de Constitución de la República de Cuba se enriquece con los aportes del pueblo.

Subrayó como importante la conciliación de los criterios expresados, ya que todo lo que se hace es en bien del presente y el futuro de la nación, incluidos asuntos referidos a las costumbres, que en nada deben mellar el respaldo a la Carta Magna.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez detalló en la Universidad pinareña que el debate en las aulas de las instituciones académicas será bueno, pues el estudiantado está en disposición de aportar ideas relacionadas con el país que desean.

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros finalmente aseveró que es un orgullo ser cubanos, sobre todo cuando se ve la capacidad de pensar de un colectivo.

