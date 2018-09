Intercambia Presidente Cubano con dirigentes provinciales

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, intercambió con los titulares de las asambleas provinciales del Poder Popular, en un encuentro sobre el aumento de la participación del pueblo por una mejor sociedad.

La reunión tuvo como centro los principios de un gobierno del pueblo y para el pueblo, en contacto siempre con la base, reportó la Asamblea Nacional del Poder popular.

El intercambio concluyó un encuentro de trabajo de dos días, en el cual se examinaron un grupo de asuntos de trascendencia para los cubanos ante el vicepresidente cubano, Salvador Valdés y el titular de la Asamblea nacional del Poder Popular.

Esteban Lazo insistió en la planificación del trabajo, la identificación de los problemas, y que los resultados de las visitas gubernamentales a un territorio sean de total conocimiento de todos los niveles, desde la Asamblea provincial hasta el Consejo Popular.

Durante el intercambio entre el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y los presidentes de las asambleas provinciales del Poder Popular, se pasó revista a la marcha del proceso de la consulta popular del Proyecto de Constitución.

Otros temas fueron el estado de los planteamientos de la población y la relación de esta con sus delegados, el autoabastecimiento municipal de productos agrícolas y el comportamiento del programa de la construcción de viviendas dañadas por eventos climatológicos, principalmente en Villa Clara y Sancti Spíritus.

Finalmente, Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la política Económica y Social del partido y la Revolución, presentó los aspectos principales de la política para enfrentar el envejecimiento poblacional.

Destacó la importancia de emprender en los territorios un grupo de acciones dirigidas a aumentar los nacimientos.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.