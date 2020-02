Intercambia Canciller de Cuba con el Arzobispo de Nueva York

La Habana, Cuba. – El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, sostuvo un intercambio con el Cardenal estadounidense Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, quien se encuentra de visita en Cuba.

El jefe de la diplomacia cubana tuiteó: Un placer reencontrarme en La Habana con Su Eminencia, arzobispo de Nueva York.

El Canciller antillano escribió en twitter: en el encuentro participaron también el Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de La Habana, y el Obispo Emilio Aranguren, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

En la jornada de hoy, el religioso estadounidense visitó la Universidad de La Habana, donde fue recibido por el Doctor Dionisio Zaldívar Silva, vicerrector primero de la institución, quien le ofreció pormenores sobre la historia, presente y principales proyecciones y retos de la casi tricentenaria Casa de Altos Estudios.

