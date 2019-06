Intercambia Bruno Rodríguez con colaboradores de la salud en Santa Lucía

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo un encuentro con cooperantes de la salud de la Isla que prestan servicios en Santa Lucía.

En ameno encuentro con colaboradores cubanos intercambiamos sobre nuestra Isla, su situación actual, la agresiva escalada de Estados Unidos contra la región y la labor que realizan desde tierra santalucense, con la que a diario enaltecen el nombre de Cuba, destaca un mensaje publicado por el canciller cubano en la red social Twitter.

A su llegada a esa hermana nación en la tarde de este miércoles, Rodríguez Parrilla fue recibido por el Primer Ministro Allen Chastanet.

Durante el cordial encuentro, ambas partes constataron el positivo estado de las relaciones bilaterales y ratificaron el interés en fortalecerlas; además, dialogaron sobre otros temas del acontecer regional e internacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.