Intensa jornada de actividades de presidente cubano en Belarús

Minsk, Belorús. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel continuó su programa de actividades en Belarús, como parte del segundo día de visita oficial a esa nación europea.

Según informa el perfil en Twitter de la presidencia cubana, Díaz-Canel visitó la Academia de Administración adjunta al presidente de Belarús, institución principal del sistema de capacitación y superación profesional del personal en la esfera de la dirección.

Después de colocar una ofrenda floral en memoria de los caídos, hijos de esa Ciudad Héroe, como calificó a Minsk, recorrió el Museo de la Gran Guerra Patria, y allí inauguró la exposición Fidel Castro en Belarús: memoria y continuidad.

Al firmar el libro de visitantes, Díaz-Canel expresó que ese museo recoge la historia del heroico pueblo de Belarús, la estoica resistencia de esa ciudad ante la ocupación nazi y, además, su contribución a la derrota del fascismo.

