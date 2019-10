Intensa agenda de Cuba en Asamblea de Unión Interparlamentaria

Belgrado, Serbia. – La Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, y la Primera Vicepresidenta del Parlamento de Vietnam, Tong Thi Phong, intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales.

En el encuentro, como parte de las actividades que desarrolla la delegación de Cuba a la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, con sede en Serbia, ambas partes resaltaron los históricos lazos de hermandad, y ratificaron la voluntad de continuar ampliando los vínculos.

Varios foros de debate sobre problemas cruciales de actualidad caracterizaron este lunes el trabajo de la reunión de la Unión Interparlamentaria, con la participación de unos 2 mil representantes de legislativos del mundo.

La diputada cubana Estela Cristina Luna Morales, intervino en uno de ellos, y destacó los logros del sistema de salud en nuestro país.

