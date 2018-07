Insta Esteban Lazo a ejecución responsable del presupuesto estatal

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, exhortó en Holguín a directivos de la Administración a velar por la ejecución responsable del presupuesto e inversiones para el desarrollo.

En reunión con diputados al Parlamento, delegados del Poder Popular y otros funcionarios, Lazo ratificó que la prioridad para la gestión de gobierno es la eficiencia económica, más allá del necesario cumplimiento de planes productivos.

Abordó la especulación e ilegalidades en la distribución minorista de materiales para la construcción y otras formas de irrespeto a los consumidores en el comercio, por lo que reclamó mejor trabajo a los órganos de inspección y fortalecer el control interno

Esteban Lazo dialogó con vecinos del consejo popular Harlem, en la capital holguinera, sobre los retos del delegado y la participación de los jóvenes en sus comunidades

