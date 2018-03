Innovación en Cuba: conoce lo más destacado

En su penúltimo día de trabajo la II Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación aprovecha la presnecia de investigadores de Cuba y varias naciones para reconocer lo más sobresaliete en materia de innovación en nuestro país durante el apsado año

Por décimo octava ocasión fue concedido ese lauro, que esta vez recae en ocho autores e instituciones, entre ellos, el centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y el Portal Infomed. Con esta edción suman 99 los galardones concedidos desde 1999.

La titular del CITMA, Elba Rosa Pérez, expresó en la entrga del Premio a la Innovación Tecnológica se enlatece en esta ocasión por coincidir con el Día Internacional de la Mujer, que nos ofrece la posibilidad de reconocer una vez más el múltiple y decisivo rol que desempeñan cientos de miles de compañeras en las transformaciones sociales y en la construcción del proyecto socialista cubano .

Pérez Montoya adelnató que este año se presentará una propuesta de Empresa de Alta Tecnología cubana como organización encargada de actividades científicas que garantizará la combinación de la investigación y la innovación tecnológica, así como una efectiva gestión de comercialización.

Subraya la ministar de Ciencia Tecnologí y Medio Ambiente que entre los galardonados aparecen importantes contribuciones a la salud humana y animal, la producción de alimentos, las aplicaciones informáticas y el fortalecimiento de la defensa.

A continuación detallamos qué logros y portagonistas despuntaron por su arrojo innovativo en 2017 en nuestro país:

-Gilberto Quevedo Sotolongo, Profesor titular de la Facultad de Construcciones de la Universidad Central Martha Abreu de Las Villas.

–Implementación Nacional de un Sistema de Vigilancia basado en riesgo para la Alerta Temprana ante la introducción en la nación de la Influenza Aviar, adjudicado al Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, de Mayabeque.

-Al Centro Nacional de Biopreparados por el el Diseño, desarrollo, introducción y generalización de los diagnosticadores para la detección de microorganismos patógenos en sangre, también en Mayabeque

-La Universidad de las Ciencias Informáticas, por el desarrollo del Sistema de Gestión Integral de Aduana (GINA), sistema de gestión de procesos que permitirá a la Aduana General de la República trabajar con más eficiencia.

-Generalización e impacto de dos nuevos medicamentos: Risperidona de 3 mg en tabletas y Risperidona 1 mg/mL en solución oral y su impacto, producidos por el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos, de La Habana.

–Escalado Industrial de la Tecnología de Embriogénesis Somática para la Propagación Masiva de Plátanos y Bananos en la Red de Biofábricas de Cuba, del Instituto de Biotecnología de las Plantas, en Villa Clara.

-Sistema de monitoreo y control de parámetros de funcionamiento, así como una aplicación de modelación, ambos trabajos vinculados directamente a la defensa del país.

