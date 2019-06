Inició Valdés Mesa visita de trabajo a Holguín

El Primer Vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, conoció el estado actual de las inversiones del trasvase Este-Oeste de Holguín, al iniciar una visita de trabajo a la oriental provincia.

Esa inversión está en fase constructiva y contribuirá progresivamente al impulso de los programas de regadíos de los sectores agropecuarios y cañeros; además beneficiará a la población del territorio.

Informa el periódico Ahora que Roberto Pupo Verdecia, Director de la Dirección Integral de los Proyectos de los Trasvases, explicó los avances de esa inversión, la situación actual de las presas tras las lluvias recientes y las potencialidades que posee esa obra, relacionadas con la disponibilidad de riego para más de 12 mil hectáreas sembradas de diversos cultivos.

Se informó que la Presa Levisa debe quedar concluida para el 2021 y que el canal magistral Birán – Báguano muestra avances.

