Inició seminario sobre periodismo y turismo

La Habana, Cuba.- Un seminario internacional sobre periodismo y turismo, comenzó con cinco días de sesiones en La Habana, con la presencia de 65 informadores de 12 países y una amplia carpeta de actualización de ese sector.

El comité organizador anuncio este lunes que en este XIII Seminario Internacional de Periodismo y Turismo está prevista la participación de 40 comunicadores provenientes de Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Argentina, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Perú, México y Estados Unidos.

En esta reunión, que sesionará en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, las cadenas españolas hoteleras Iberostar y Meliá, tendrán una importante participación.

La principal organizadora de este seminario, la periodista Hilda Prieto, dijo que el Seminario abordará entre sus principales temas el patrimonio, cultura y el desarrollo turístico.

