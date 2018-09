Inició dirigente cubano visita de trabajo a Japón (+Fotos)

El jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer Cabrera, realiza un intenso programa de encuentros con las principales fuerzas políticas de Japón.

El dirigente partidista cubano se reúne con el presidente del Partido Social Democrático de Japón, Seiji Mataishi, quien recuerda su estancia en Cuba en el año 2010, y ratifica el apoyo y solidaridad de su partido a Cuba.

Durante esta visita se resaltan los avances en las relaciones entre ambas naciones y el respaldo de las fuerzas políticas niponas al desarrollo de los históricos y amistosos vínculos, que este año celebran el aniversario 120 de la presencia japonesa en la mayor isla antillana.

Como parte del ameno intercambio de opiniones, coincidieron en estrechar los vínculos entre ambas organizaciones partidistas.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.