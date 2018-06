Inicia primera edición del Foro de inversiones de la industria cubana

La primera edición del Foro de inversiones de la industria cubana comenzó, en La Habana, en el ámbito de la Convención Cubaindustria 2018 con el objetivo central de promover alianzas estratégicas, y promover las oportunidades de inversión en el sector.

Ana Iris Cabrera, subdirectora de inversiones y cooperación del Ministerio de Industrias, señaló durante la apertura que el desarrollo industrial es fundamental para Cuba, en el contexto del proceso de actualización del modelo económico y social.

Cabrera destacó que las sesiones que comenzaron sientan las bases para optimizar los niveles de eficiencia de las empresas, incrementar la competitividad y hacer énfasis en la calidad.

La especialista apuntó que la inversión extranjera constituye una vía fundamental para el acceso a nuevas tecnologías, mercados externos y fuentes financieras.

