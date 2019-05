Inicia gira de Viceministro cubano por Finlandia

El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, participó hoy en la celebración del aniversario 90 del establecimiento de las relaciones diplomáticas con Finlandia, en un acto en Helsinki.

Los lazos entre ambos países se desarrollaron sobre la base del respeto mutuo y la amistad entre nuestros pueblos, escribió Medina en su cuenta en la red social Twitter, en alusión a la conmemoración del 5 de abril.

Comentó que a la celebración asistieron la expresidenta de la República, Tarja Halonen, así como directivos del Ministerio finlandés de Asuntos Exteriores, diplomáticos, y empresarios, entre otros.

Medina comenzó este lunes una gira de trabajo por países nórdicos, expresión del interés recíproco de la mayor de las Antillas y Europa, por continuar profundizando las relaciones bilaterales, de amistad y cooperación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.