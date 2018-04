Inicia Feria Internacional de la Construcción

Con un homenaje al más grande constructor cubano, el Comandante en Jefe Fidel Castro inició este lunes la XII Conferencia Científica de la Construcción en La Habana.

La cita, que forma parte de la Feria Internacional del sector, contó con la presencia del Ministro de la construcción, Rene Mesa, el Historiador de la Habana, Eusebio Leal, y el Héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero.

Al inaugurar la Conferencia Internacional, el Viceministro Primero de la construcción, Angel Vilaragut, dijo que más de 450 arquitectos, ingenieros, profesores y trabajadores del ramo de 14 naciones asisten al cónclave, que tiene a Venezuela como paí­s invitado de honor.

Destacó que el evento busca introducir nuevas tecnologías en el diseño, y la producción y uso de materiales con plena preservación del medio ambiente.

La obra de restauración en la capital fue el tema para una conferencia –con cronología incluida- que impartió el historiador de La Habana, Eusebio Leal, en la primera jornada de la XII Conferencia Internacional de la Construcción.

En la ceremonia de apertura, Eusebio Leal afirmó que la historia de nuestra arquitectura e ingenierí­a es el desafío del empleo de nuestros materiales.El historiador de La Ha

bana instó a no afear las ciudades sino a reconocer en ellas la belleza del urbanismo, que en caso de la capital, dijo, se conserva en perfecto estado.También como parte de la Conferencia Internacional de la Construcción, que tiene lugar en el paí­s,

los participantes conocieron sobre la cartera de proyectos relacionados con el sector de la zona especial de desarrollo Mariel.

