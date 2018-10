Inicia el experimento de reordenamiento del transporte en La Habana

La Habana, Cuba. – Este lunes comienza en La Habana la actualización de la nueva licencia de operación del transporte de pasajeros que brindan los porteadores privados, quienes han sido citados con un turno de orden.

Entre los requisitos que deben presentarse en las oficinas municipales están carnet de identidad, licencia de conducción, circulación del vehículo, y la certificación de la actualización de revisión técnica favorable -conocido por la voz popular como Somaton- , que es válida desde el 1ero. de julio de este año.

Las modalidades en que se agrupan las nuevas opciones para las licencias de transportistas privados son tres: taxis libre, rutero y de alto confort o clásicos.

El experimento en La Habana tiene entre sus objetivos ordenar la transportación de pasajeros que brindan los porteadores privados con medios automotores de tipo auto, Jeep, panel y microbús, con capacidad de entre 4 y `4 pasajeros.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.