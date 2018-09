Inicia en Cuba jornada contra el Bloqueo y el Terrorismo

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, dio a conocer que hoy inicia la Jornada Tenemos memoria, en contra del bloqueo y el terrorismo, que contempla la realización de actividades de rechazo y denuncia a las políticas agresivas del imperialismo.

Un acto en el ICAP abrirá las actividades, y en la tarde en el Hotel Copacabana se rendirá tributo a Fabio Di Celmo, víctima de una acción terrorista, hace 21 años, en el lobby de esa instalación turística.

Las acciones de la Jornada Tenemos memoria, en contra del bloqueo y el terrorismo concluirán el 6 de octubre, Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, en recordación del monstruoso crimen de Barbados.

Ya se encuentran en La Habana, Irma Dioli, presidenta, y Marco Papacci, vicepresidente de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, quienes se unirán a otros representantes de la solidaridad con Cuba.

