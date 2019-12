Inicia Asamblea Nacional trabajo en comisiones

La Habana, Cuba. – Hoy, la Asamblea Nacional del Poder Popular inicia el trabajo en comisiones permanentes, correspondiente al IV Período Ordinario de sesiones en su IX Legislatura.

Los diputados debatirán durante dos días sobre temas que han marcado este año la agenda del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del Consejo de Ministros.

La situación epidemiológica del país, el comportamiento de la producción agroalimentaria, la situación con los abastecimientos y las medidas adoptadas para afrontar la situación energética son algunas de las temáticas que centrarán los intercambios.

Los diputados también conocerán cómo se espera el cierre del Plan de la Economía en el 2019, la propuesta correspondiente al venidero año, y los resultados de la fiscalización hecha al reordenamiento del trabajo por cuenta propia, incluida la disciplina tributaria.

