Ingenio Demajagua acogerá acto por Aniversario 150 del inicio de las luchas libertarias

Manzanillo, Cuba. – El sitio histórico Demajagua en Manzanillo, está listo luego de un conjunto de acciones constructivas y nuevos objetos de obras, para celebrar en ese lugar el acto nacional por el comienzo hace siglo y medio de nuestras luchas libertadoras.

Cinco mil residentes en la provincia Granma asistirán a la conmemoración que será al pie de las ruinas del ingenio propiedad del patricio bayamés Carlos Manuel de Céspedes y de la histórica campana de esa instalación, que producía miel de caña de azúcar.

En el marco de las celebraciones por el 10 de Octubre, hoy el Grupo Empresarial Correos de Cuba, realizará una cancelación especial de sellos en la Ciudad del Golfo, y en la noche en el Teatro Manzanillo será la gala política cultural por la efeméride.

También en esta jornada, en Bayamo, sesiona la Reunión Nacional de Ciudades Patrimoniales de Cuba, cuyos asistentes estarán mañana en el acto nacional por la efeméride.

