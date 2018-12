Informatización en Cuba posibilita acceso al conocimiento

El ministro cubano de las Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, afirmó hoy que el programa de informatización de la sociedad, pretende el perfeccionamiento del acceso del pueblo al conocimiento y a la información.

Perdomo sugirió que la ejecución de este proyecto, desmonta las campañas mediáticas contra Cuba sobre una supuesta negativa del gobierno cubano a la apertura del internet.

Desde hace muchos años el país caribeño ha sido satanizado con el acceso a internet, pues decían que estaba vinculado a que la gente no accediera a la información, y hay una Revolución que lo ha priorizado por encima de todo, indicó Perdomo este martes en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Indicó que garantizar vías para que los cubanos puedan apropiarse de información está en consonancia con las ideas del líder histórico del proyecto económico y social de la Isla, Fidel Castro Ruz.

El minisitro de las Comunicaciones de Cuba, Jorge Luis Perdomo explicó que una de las principales aristas del programa de la informatización es la creación de infraestructura y los servicios de telecomunicaciones como el acceso a la red de redes.

Refirió que es esencial lograr la conectividad de las instituciones, los centros laborales y de estudio; de los servicios para la población, incluidos el Nauta-hogar; e internet a través de datos móviles.

Perdomo señaló que el programa se empeña en elevar la capacidad para la interacción entre la población y los diferentes organismos estatales mediante los portales institucionales y las redes sociales.

Es necesario crear un ciberespacio seguro, donde los servicios tengan estabilidad, se protejan los datos de las personas y nos defendamos política e ideológicamente de la subversión enemiga, que es muy fuerte en este sector, reconoció el ministro.

