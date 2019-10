Informan nuevas medidas económicas

La Habana, Cuba. – El Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, anunció este martes en la Mesa Redonda las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para ordenar la importación y arribo al país de mercancías con fines no comerciales.

Uno de los propósitos -enfatizó- será potenciar la industria nacional, utilizando de manera objetiva las capacidades instaladas, el financiamiento previsto en el Plan de la Economía, y otras alternativas que faciliten la producción nacional a partir de las relaciones con proveedores externos.

El dinero que está saliendo para adquirir esos productos se estima en cifras significativas, y debemos captarlo como fuente de divisas para reaprovisionar nuestra industria, las cadenas de tiendas, en fin, nuestro mercado, señaló Valdés Mesa en la Mesa Redonda.

Significó como otro factor el recrudecimiento del bloqueo, que ha limitado las remesas con el ánimo de dañar al país.

Como parte de las nuevas medidas, el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, detalló en la Mesa Redonda que la comercialización de los artículos que más se importan se realizará en más de 70 establecimientos de la red de tiendas existentes en todos los territorios.

Señaló que con ello mejorará el servicio de garantía de los electrodomésticos vendidos en el mercado nacional, así como las prestaciones de reparación y mantenimiento, pues -acotó- los equipos que las personas importan hoy no tienen esos beneficios.

Dijo Valdés Mesa que se han creado las condiciones para la apertura de las áreas previstas en las redes de tiendas, e iniciar las ventas en la tercera decena de este mes.

Será un proceso gradual y ordenado que beneficiará a la población, aseguró, y aclaró que con la adopción de la medida no se prohíbe la importación no comercial de estos artículos en las actuales circunstancias.

Vamos a trabajar por el lado de las ofertas no por el de las prohibiciones, afirmó el Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, al referirse a los mecanismos y medidas que se emplearán para la captación de divisas frescas.

Se trata,dijo, de buscar mecanismos que den respuestas a demandas de un segmento de la población que hoy adquiere determinados productos por la vía de la importación, ante el déficit de ofertas en nuestros mercados.

Sostuvo que entre las medidas para impulsar la economía se identificó la demanda interna como una de las de mayor impacto, por ello las que hoy se anuncian están orientadas a la venta de productos importados a la población, y al fomento de la industria nacional.

Esas medidas, ponderó el Titular de Economía y Planificación, además de brindar un mejor servicio, permitirán captar divisas y canalizarlas en función del desarrollo económico y social.

