Industria Biofarmacéutica cubana preparada para enfrentar la Covid-19

La Habana, Cuba. – Cuba tiene garantizado los 22 medicamentos que forman parte del protocolo establecido por expertos de salud para el tratamiento de la Covid-19 y se trabaja para incrementar la producción en el país, aseguró el Presidente del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCubaFarma, Eduardo Martínez.

Destacó que el protocolo tiene en cuenta las experiencias de China que divulgó una guía para la detección y el tratamiento de la enfermedad.

Martínez dijo que aunque todavía no está definido un tratamiento específico como el más efectivo sí hay líneas de tratamiento, y el primer producto que se recomienda es el antiviral cubano Interferón alfa 2 B humano recombinante, usado en la nación asiática.

Agregó que existen capacidades de Interferón para suministrar al sistema nacional de salud y a otros países.

La directora de Operaciones y Tecnología de BioCubaFarma, Rita María García, enfatizó que la industria se ha venido preparando con anticipación para poder contar con los recursos que hoy se requieren en el enfrentamiento al nuevo coronavirus.

Aseguró que existe la garantía de producción para los 22 medicamentos identificados por los protocolos del Ministerio de Salud Pública para el tratamiento de la Covid-19.

García dijo que trabajan en incrementar cobertura teniendo en cuenta el nivel de pacientes que pudiera verse involucrados, en organizar los sistemas productivos con el fin de elevar la producción de esos fármacos, entre ellos antivirales y antiarrítmicos, y en la adquisición de recursos para dar seguridad.

BioCubaFarma también trabaja en la investigación y desarrollo de nuevos productos que se podrían utilizar en el enfrentamiento a la Covid-19.

