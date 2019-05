Indignación en redes sociales por fotos de niños esposados

La Habana, Cuba. – Gran repulsa está ocasionando en las redes sociales las fotografías de niños inmigrantes ilegales, que son conducidos a juicio con las manos esposadas como si fueran peligrosos criminales, cuando en su mayoría apenas superan los 10 años de vida.

Las fotos que circulan por Twitter, Facebook y otras redes sociales, muestran a los pequeños con las manos sujetas a la espalda por esposas mientras suben a un transporte rotulado con la palabra Sheriff, bajo la mirada de un policía que aparentemente los conduce.

A partir de la política de la administración Trump de tolerancia cero para los inmigrantes ilegales, cientos de niños que fueron separados de sus padres o ingresaron solos a Estados Unidos están detenidos y por decisión judicial deben presentarse solos ante la Corte para determinar si aplican para concederles o no la residencia en la nación norteña.

Las imágenes con los niños esposados con las manos en la espalda, están creando una gran repulsa en las Redes Sociales donde se acusa a la administración Trump de violar los derechos humanos y aplicar métodos fascistas.

