Inaugurán Raúl y Lavrov obra de restauración de la estatua de la República

La Habana, Cuba. – Con la presencia del Primer Secretario del del Partido, General de Ejército Raúl Castro, y el canciller de Rusia, Serguei Lavrov, se inauguró, este miércoles, la obra de restauración de la Estatua de la República en el Capitolio Nacional, donde trabajaron especialistas rusos.

Lavrov señaló que la Isla es un amigo fiel y socio estratégico seguro, y que la realización exitosa de ese proyecto conjunto ejemplifica la cooperación humanitaria rusa–cubana.

Eusebio Leal, historiador de La Habana, agradeció, en nombre de Cuba, al presidente Vladimir Putin por el donativo para la restauración de la Estatua de la República, un símbolo de la nación.

De los montes rusos salió el oro para cubrir esta escultura y también la cúpula del Capitolio; oro del más alto grado de pureza, tan pura y tan importante como la eterna amistad entre la Federación de Rusia y la nación cubana, concluyó Leal.

Esa actividad forma parte de la agenda que cumple en la Mayor de las Antillas Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, quien asistió a la ceremonia e intercambió este miércoles con el el General de Ejército Raúl Castro, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

La monumental escultura, totalmente restaurada recientemente, es obra del escultor italiano Angelo Zanelli, y está considerada la tercera estatua más alta bajo techo en el mundo.

Su altura es de 18.16 metros y pesa 49 toneladas y descansa sobre un pedestal de mármol de 2 metros y medio, y se inspira en la diosa griega Atenea.

