Inauguran Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo

Cerca de 400 especialistas asisten al acto de apertura de la XVI Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que se efectuará hasta el próximo viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana.

A 12 asciende la cantidad de países que expresaron su interés en participar en el evento y entre ellos los más representados son de Argentina, Colombia, Cuba y México.

Carlos Manuel Rodríguez, secretario ejecutivo del encuentro, no descartó la posibilidad de que en las sesiones de trabajo puedan firmarse cartas de intención sobre intercambios académicos, encuentros y capacitación en el exterior, sobre la base de los intereses de cada cual.

De acuerdo con el programa, en las sesiones se tratará acerca del ordenamiento territorial y sistema de asentamientos humanos, ciudades sostenibles, barrios precarios e informalidad urbana, hábitat y vivienda, entre otros.

