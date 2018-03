Inaugura titular de Cultura Ediciones Aldabón en Matanzas

Matanzas, Cuba.- Como parte del programa de la Feria Internacional del Libro, en la ciudad de Matanzas, el ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, asistió a la apertura de la Editorial Aldabón, de la Asociación Hermanos Saíz.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba participó en la presentación del texto Estar allí entonces. Mis años en Cuba 1979-1983, de Gregory Randall, acompañado de Tania León Silveira, presidenta del Gobierno en la provincia.

Gregory realzó la huella de la convivencia en el país y la impronta de la Revolución en su formación; al tiempo que remarcó el diálogo familiar con otro volumen de Margaret Randall, su madre.

Prieto Jiménez recorrió la sede de la Editorial Aldabón, donde ponderó la necesidad de preservar la memoria histórica y su rescate vívido como la reflexión de esas dos generaciones de escritores.

