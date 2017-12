Implementan nueva estructura de gobierno en las provincias

La Habana, Cuba. – De paso importante para fortalecer el funcionamiento del Poder Popular, calificó Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, la designación de vicepresidentes de la administración en los territorios.

Subrayó que a partir de los resultados que se obtengan de la experiencia de Mayabeque y Artemisa, la dirección del país consideró oportuno que los presidentes de las asambleas del Poder Popular en los territorios no continuaran en la doble responsabilidad de a su vez dirigir los consejos de administración.

De acuerdo con el cronograma nacional, los funcionarios escogidos en cada provincia, comenzarán a ejercer en diciembre, no sin antes pasar un concentrado de preparación que los capacite para las tareas que deben acometer, las que estarán encaminadas al desarrollo de los territorios y a la calidad de vida de la población.

En toda Cuba, a nivel de provincia, por estos días se implementa ese acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros y en la capital su Asamblea del Poder Popular aprobó para ese cargo a Osmín Abel Camejo Peñalver.

