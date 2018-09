Ideas de Fidel aún resuenan en la ONU

El día 18 comenzará en Nueva York el septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dirigentes políticos pasarán por el podio y volverá a hacerse una radiografía de los males que hacen cada vez más vulnerable la existencia humana, en un mundo donde las desigualdades alcanzan contrastes brutales e insultantes y la paz está permanentemente amenazada y golpeada.

Esa misma tribuna ha sido escenario de cruciales batallas políticas en defensa de los países necesitados de hacer valer su derecho al desarrollo y a la vida. Uno de sus adalides fue Fidel.

En 1979 Fidel volvió a la sede de la ONU y como presidente del Movimiento de Países No Alineados expuso las causas de la crítica situación del Tercer Mundo, que -en su voz- exigió el cese del intercambio desigual y del lenguaje amenazante y prepotente en la escena internacional.

Volvió en el 95, a una sesión especial por los 50 años de Naciones Unidas.

Estuvo por último en la Cumbre del Milenio en el año dos mil, y allí reiteró la urgencia de que esa organización represente realmente los intereses de los pueblos.

