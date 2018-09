Ideas de Fidel aún resuenan en la ONU

El día 25 comenzará en Nueva York el 73 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Dirigentes políticos pasarán por el podio y volverá a hacerse una radiografía de los males que hacen cada vez más vulnerable la existencia humana, en un mundo donde las desigualdades alcanzan contrastes brutales e insultantes y la paz está permanentemente amenazada y golpeada.

Esa misma tribuna ha sido escenario de cruciales batallas políticas en defensa de los países necesitados de hacer valer su derecho al desarrollo y a la vida. Uno de sus adalides fue FIDEL.

El 26 de septiembre de 1960 llegó Fidel a la tribuna de la ONU para defender los principios de la naciente Revolución Cubana, asediada ya por los círculos más reaccionarios de Estados Unidos.

Aquel fue el año del sabotaje contra el barco LA COUBRE. Y en el que los cuarteles se convirtieron en escuelas. Y en el que se intervino la compañía TEXACO por negarse a refinar petróleo para el Estado cubano.

En octubre de 1979 el líder de la Revolución Cubana volvió a estremecer con su palabra la sede de la ONU en Nueva York.

En 1979, como presidente del Movimiento de Países No Alineados, Fidel expuso en la Asamblea General de la ONU las causas de la crítica situación del Tercer Mundo, que -en su voz- exigió el cese del intercambio desigual y del lenguaje amenazante y prepotente en la escena internacional.

Estuvo por último en la Cumbre del Milenio en el año 2 000, y allí reiteró la urgencia de que esa organización represente realmente los intereses de los pueblos.

