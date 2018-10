Hoy Tuitazo La Revolución Cubana es una sola

La Habana, Cuba. – En homenaje a los 150 años del inicio de nuestras luchas por la independencia, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación Estudiantil Universitaria, el Ministerio de Educación Superior, la Asamblea Nacional del Poder Popular y los Joven Club de Computación y Electrónica, convocan al tuitazo La Revolución Cubana es una sola.

La cita en las redes sociales es hoy, entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía; y para ello se utilizarán las etiquetas #Cuba, #10deOctubre, #HacemosCuba y #LaDemajagua150.

Los mensajes se emitirán desde las cuentas de quienes invitan al tuitazo: @UJCuba, @FeuCuba, @CubaMES, @AsambleaCuba y @JovenClubCuba.

Durante el tuitazo se ratificará hoy el compromiso de la juventud con la continuidad de la Revolución, forjada en nuestra historia y nuestros principios.

