Hoy se juega al duro en Perú

La delegación cubana a los foros de la sociedad civil hemisférica tendrá hoy una amplia actividad en Lima, donde sesionará después del mediodía la Coalición 15, que coordina Cuba bajo el titulo Por un mundo inclusivo y respetuoso.

También continuarán las labores de la Cumbre de los Pueblos, inaugurada anoche, y además abrirá los debates un foro juvenil, que ya se ganó el protagonismo por la denuncia cubana de la acreditación de tres mercenarios y la exclusión de todos los cubanos del diálogo de alto nivel.

El delegado Ronal Hidalgo denunció la presencia de quienes quieren usurpar la representación de la legítima sociedad civil cubana y demandó la inclusión de los cubanos entre los cincuenta jóvenes acreditados al encuentro con los jefes de estado.

Otra provocación recibió respuesta de un grupo de amigos peruanos que dieron vuelta al mensaje anticubano colocado en una valla de publicidad en Lima.

Además en la capital peruana sesionará este miércoles la Cumbre de los Pueblos y el Tercer Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, Parlamérica.

Por primera vez en el mecanismo de las Cumbres de Las Américas, sesiona en Perú una Cumbre Interreligiosa Continental, en la que participan varios cubanos que asisten al foro de la sociedad civil hemisférica.

Como parte de la Coalición 9 del foro regional se desarrolla en Lima ese encuentro religioso en el que interviene el presidente saliente del Consejo de Iglesias de Cuba, reverendo Joel Ortega Dopico, quien hoy expondrá la experiencia cubana en el combate a la corrupción.

Dopico alabó el clima fraternal del encuentro, en el que se hizo hincapié en la necesidad de colocar al ser humano en el centro de la sociedad como condición indispensable para enfrentar a la corrupción.

Los religiosos acordaron encender un cirio que pretenden enviar a la sala donde durante viernes y sábado sesionarán los jefes de Estado asistentes a la VIII Cumbre de las Américas.

