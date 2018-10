Hoy se conocerá fallo de La Haya sobre salida al mar de Bolivia

La Haya, Holanda. – El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su plena confianza en que la Corte Internacional de Justicia emitirá este lunes un fallo a favor de su país en la demanda marítima que sostiene con Chile.

Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado boliviano mostró su seguridad de que habrán buenas noticias para la nación y destacó la importancia de la unidad del pueblo de cara a la decisión.

La sentencia de este 1 de octubre será inapelable y de obligado cumplimiento, por lo que supondrá el último episodio en este litigio entre Bolivia y Chile, comenzado en 2013.

Antes de abordar el vuelo que lo trasladó a La Haya, Morales señaló que a partir de este lunes debe iniciarse una nueva era en la que los bolivianos sean capaces de heredar a la siguiente generación una relación fraterna.

