Hoy, acto central por el 10 de Octubre

Manzanillo, Cuba. – En el ingenio Demajagua, el mismo sitio de la provincia Granma donde hace 150 años Carlos Manuel de Céspedes iniciara la única e invicta Revolución Cubana, tendrá lugar este miércoles el acto central por el inicio de las luchas por nuestra independencia.

Justo hoy, será leído el mensaje destinado a las futuras generaciones, y que permaneció por más de dos décadas en el complejo monumental El Cacahual, cuando murió Juan Fajardo Vega, el último mambí.

No podía lucir diferente entonces el ingenio Demajagua un siglo y medio después, sino hermoso, remozado y cargado de historia patria desde el 10 de octubre de 1868.

Así la atesoran los manzanilleros, quienes este martes también fueron testigos de la gala político-cultural por la efeméride, que combinó historia, música, arte y cultura para evocar la trascendental fecha en su aniversario 150.

En el contexto de las actividades por el aniversario 150 del inicio de nuestras luchas por la independencia, aconteció en Manzanillo la cancelación especial de sellos alegóricos a la fecha.

Además se realizó el tradicional maratón Demajagua, desde ese histórico sitio hasta el Parque Carlos Manuel de Céspedes, así como la inauguración del mercado La Kaba, obra de impacto social para beneficio de quienes allí viven.

En Bayamo, el Museo Casa Natal del Padre de la Patria recibió una réplica en madera del revólver original de Céspedes, que se exhibe desde este martes.

También esa instalación acogió la Reunión Nacional de Ciudades Patrimoniales de Cuba, cuyos participantes depositaron ofrendas florales en las bases de la estatua del patricio bayamés y el busto de Perucho Figueredo, en la Plaza de la Revolución de esa ciudad.

