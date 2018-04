Honra a Fidel vicepresidente de la comisión de la Unión Africana

Santiago de Cuba, Cuba.- Hombres como Fidel viven eternamente, expresó Kwesi Quartey, vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana, al depositar flores ante el monolito que guarda las cenizas del Comandante en Jefe, en el cementerio Santa Ifigenia, de Santiago de Cuba.

El camarada Fidel es parte de nuestra inspiración, en el trabajo cotidiano del pueblo africano, así como también del caribeño y el cubano, destacó Quartey, quien también colocó flores ante los mausoleos a José Martí, Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales.

Siempre he sido admirador de Cuba, agregó el funcionario, quien participará desde esta tarde en la XVII Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana.

Quartey rememoró emocionado el enorme sacrificio de los hijos de la mayor de las Antillas, para lograr la libertad plena en países como Argelia, Angola, Namibia y Sudáfrica.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.