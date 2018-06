Homenaje a Vilma en aniversario de su desaparición física

Pobladores de la serranía de Mayarí en representación de los cubanos rindieron en la mañana el merecido homenaje a la heroína Vilma Espí­n, en el Mausoleo del II Frente Oriental, donde reposan sus cenizas.

Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fue depositada en ese sitio sagrado de la Patria por camilitas santiagueras, que por sus resultados integrales fueron seleccionadas para ejecutar la ceremonia.

Unidos al pueblo mayaricero estuvieron presentes los miembros del Comité Central Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido, y Beatriz Johnson, presidenta de la Asamblea provincial del Poder Popular, así como el general de división Rafael Hernández, Jefe del Ejército Oriental

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Yuleisi Vega, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en Santiago de Cuba, quien destacó la figura de Vilma Espín



(Visited 1 times, 24 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.