Homenaje en La Habana a Carlos Marx

La Habana, Cuba.- Presidido por José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se realizó en La Habana, el Acto Político Cultural por el Aniversario 135 de la muerte de Carlos Marx.

El miembro del Secretariado del Comité Central, José Ramón Balaguer Cabrera afirmó que los cubanos del nuevo siglo rinden tributo al revolucionario alemán, el más importante científico social de la historia, que convirtió el pensamiento en ciencia.

Expresó que Marx puso la ciencia de forma consciente al servicio de la emancipación, y demostró que la verdad siempre tributa a la justicia, rasgo que compartió José Martí y se apoderó Fidel.

Balaguer significó que la tradición internacionalista del marxismo encuentra en Cuba hondas raíces, la Revolución le aportó la conversión de las luchas por la independencia en antimperialistas.

