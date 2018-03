Homenaje a eternos jóvenes universitarios

La Habana, Cuba.- La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), distinguió con la Condición de Honor a su IX Congreso al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz en acto celebrado en el Aula Magna de la Universidad de La Habana por el aniversario 115 del natalicio de Julio Antonio Mella.

Igual distinción le fue conferida a José Ramón Machado Ventura, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Ramiro Valdés Menéndez, Guillermo García Frías, así como a Faure Chomón Mediavilla, José Ramón Balaguer Cabrera y José Ramón Fernández Álvarez.

El presidente Nacional de la FEU, Raúl Alejandro Palmero, destacó que en el contexto del aniversario 115 del natalicio de su joven fundador, Julio Antonio Mella, la FEU celebra airosa y sin frenos su IX Congreso.

Y lo hace , dijo, con el protagonismo de sus más 5 mil brigadas y asumiendo el reto de ser la continuidad histórica de la Revolución.

No se puede hablar de Mella sin tener presente su latinoamericanismo, su profundo y raigal antimperialismo, su apoyo incondicional a las causas justas de su tiempo, expresó en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el Presidente Nacional de la FEU, Raúl Alejandro Palmero.

En el acto político cultural por el aniversario 115 del natalicio de Julio Antonio Mella, presidido por los miembros del Secretariado del Comité Central del Partido, José Ramón Balaguer y Olga Lidia Tapia, el dirigente estudiantil dijo que no se puede olvidar el papel de Mella en la continuidad de nuestro único proceso revolucionario.

Sigamos multiplicando su espíritu en el estudio, en el constante aporte a la Patria y la sociedad, en el activismo constante, en la aptitud que asumamos ante la vida, convocó el presidente de la FEU.

Los estudiantes universitarios también depositaron una ofrenda floral en el monumento al fundador del primer Partido Comunista de Cuba frente a la escalinata de la Universidad de La Habana.

