Homenaje del pueblo al Comandante Almeida (+Fotos)

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y del pueblo de Cuba, presidieron el homenaje de recordación en el Mausoleo del Tercer Frente, al Comandante Juan Almeida Bosque al cumplirse el noveno aniversario de su desaparición física.

En la ceremonia militar de guardia de honor estuvieron presentes, Lázaro Expósito Canto, primer secretario del Partido y Beatriz Johnson presidenta del Gobierno de la provincia santiaguera, así como el General de Brigada Agustín Peña Jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, la Heroína Tete Puebla, combatientes y familiares de Almeida.

En el homenaje, pobladores de la serranía del Tercer Frente peregrinaron hasta el lugar histórico, donde depositaron flores ante la tumba del jefe guerrillero.

Previo a la actividad se dio a conocer la convocatoria por los 60 años del triunfo de la Revolución.

(Visited 1 times, 24 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.